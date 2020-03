Am Freitag gegen 9 Uhr hat sich in Hechingen in der Straße Lotzenäcker ein Verkehrsunfall mit einem Sattelzug ereignet. Der 23-jährige Fahrer eines Lastwagens der Marke Scania mit Sattelauflieger schleifte nach einem Abbiegevorgang einen am Fahrbahnrand parkenden Mercedes einige Meter hinter sich her.

Zeuge hilft, den flüchtenden Fahrer zu finden

Der Lkw-Fahrer setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Er konnte jedoch kurze Zeit später aufgrund einer Zeugenaussage ermittelt werden und kam zur Unfallstelle zurück. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von zirka 50.000 Euro.

Das Polizeirevier Hechingen ermittelt nun gegen den Fahrer des Sattelzuges wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle.