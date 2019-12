Die 42-jährige Golf-Fahrerin bog am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr aus dem Parkplatz kommend nach links auf die Gartenstraße in Ebingen ein. Dabei erfasste sie die, in der Dunkelheit laufenden, dunkel gekleideten Fußgänger.

Fußgängerin wird vom Rettungsdienst in Klinik gebracht

Die 76 Jahre alte Frau stürzte hierbei zu Boden und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr 78-jähriger Ehemann erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Am VW-Golf konnte kein Sachschaden festgestellt werden.

