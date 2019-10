Bei einem Verkehrsunfall in Oberdigisheim ist in der Nacht zum Donnerstag Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro entstanden.

Ein 38-jähriger Autofahrer fuhr gegen 4.50 Uhr auf der Breitenstraße in Richtung Obernheim. In Folge Alkoholeinwirkung und gesundheitlicher Probleme kam er so weit nach links, dass er gegen einen parkenden Renault stieß. Nach der Kollision fuhr der 38-Jährige weiter. Der Unfall wurde am Morgen von einer Zeugin gemeldet, die auch Angaben zum Verursacher machen konnte. Folgen für den 38-Jährigen waren zwei Blutentnahmen und die Abnahme des Führerscheins. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils zirka 10.000 Euro.

