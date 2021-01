Der 87-jährige Mann, der am 16. Dezember bei dem schweren Verkehrsunfall verletzt worden war, ist am Sonntag, 10. Januar, an seinen Verletzungen verstorben.

Frontal in den Gegenverkehr

Wie berichtet, war der 87-jährige Fahrer auf der L448 von Bitz in Fahrtrichtung Ebingen unterwegs gewesen. Aus ungeklärter Ursache war er auf die Gegenfahrspur geraten und mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz eines 52-Jährigen frontal kollidiert.