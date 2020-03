Ein Mitarbeiter war am Montagabend in die Kistenwaschstraße der Firma Sternenbäck im Hechinger Gewerbegebiet Lotzenäcker auf der Gemarkung Stein eingeklemmt. Um 21.47 Uhr ging der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Hechingen ein. Womöglich sei der Mann mit der Hand und dem Oberkörper eingequetscht. So war die Ausgangssituation laut kommissarischem Kommandant Frank Brecht.

In Abstimmung mit dem Notarzt befreit

Mit einer verkleinerten Truppe von zwölf Männern, um die Sicherheit auch zu Corona-Zeiten aufrecht zu erhalten, war die Feuerwehr dann vor Ort im Lotzenäcker. In Abstimmung mit dem Notarzt befreiten die Einsatzkräfte dann den Mann aus dessen misslicher Lage.

Von der Hand bis zum Oberarm

Der Sternenbäck-Mitarbeiter war mit von der Hand bis zum Oberarm in der Kistenwaschstraße eingeklemmt. Dazu mussten sie das Vorderband abbauen. Der Rettungshubschrauber flog den Verletzten sofort in die Klinik.

Der Einsatz dauerte laut Frank Brecht rund eineinhalb Stunden.