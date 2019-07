Drei Leichtverletzte und 23 000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich auf der L 391 zwischen Hirrlingen und Rottenburg ereignet hat.

Ein 43-Jähriger war gegen 16.20 Uhr mit seinem VW Passat in Richtung Rottenburg unterwegs. Zu spät bemerkte er, dass ein vorausfahrender 73-Jähriger mit seinem Peugeot nach links in einen Feldweg abbiegen wollte und wegen des Gegenverkehrs anhalten musste. So krachte er mit großer Wucht ins Heck eines hinter dem Peugeot wartenden VW Tiguan einer 69-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Tiguan nicht nur auf den Peugeot aufgeschoben, sondern auch nach links auf die Gegenfahrspur abgewiesen. Ein entgegenkommender 29-Jähriger versuchte mit seinem Skoda nach rechts auszuweichen. Dennoch kam es zur Kollision zwischen dem Tiguan und dem Skoda. Der Skoda drehte sich um 180 Grad, flog von der Straße und kam erst etwa 40 Meter weiter in einem Kornfeld zum Stehen. Die 39-jährige Beifahrerin im Passat, der Fahrer des Peugeot und der Skoda-Fahrer wurden leicht verletzt.