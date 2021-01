Eine 50-Jährige war am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Bundesstraße von Owingen her kommend unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf die Kreisstraße in Richtung Steinhofen abbiegen.

Kollision an der Einmündung

Dabei übersah sie einen von links kommenden und bevorrechtigen 20-jährigen Pedelec-Fahrer, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam.

Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten Radler zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Polo war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.