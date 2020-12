Alkoholeinwirkung und winterliche Straßenverhältnisse sind ursächlich für einen Verkehrsunfall, der sich am frühen Samstagmorgen in Balingen-Weilstetten ereignet hat. Zu dem Unfall kam es, als ein 20-Jähriger aus Balingen mit seinem Renault gegen 02.10 Uhr auf schneebedeckter Fahrbahn von der Hurdnagelstraße nach rechts in die Gehrnstraße abbiegen wollte.

Knapp ein Promille festgestellt

Hierbei kam er ins Schleudern und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen ein Verkehrszeichen. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 20-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von knapp einem Promille. Nach der fälligen Blutprobe musste der 20-Jährige seinen Führerschein abgeben. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 3.000 Euro.

