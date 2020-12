Am Freitag um 13.50 Uhr ist es in Schmiden in der Ostdorfer Straße auf Höhe Am Stettberg zu einem Auffahrunfall gekommen. Der 70-jährige Fahrer eines VW Tiguan fuhr aus Unachtsamkeit auf den Audi A3 eines 65-Jährigen auf. Der Audi-Fahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 9.000 Euro geschätzt.

