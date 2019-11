Sowohl der Lastwagen als auch das Auto hatten nach dem Unfall angefangen zu brennen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der 33-jährige Lkw-Fahrer wurde durch Ersthelfer gerade noch rechtzeitig aus seinem Fahrzeug befreit, die 48-Jährige in dem Auto konnten die Helfer nicht mehr retten. Sie war gegen 21:50 Uhr auf der B463 in Richtung B27 unterwegs. Beim Überholen mehrerer Fahrzeuge krachte sie in den entgegenkommenden Lkw.

48-Jährige starb wahrscheinlich durch die Kollision

Erst nachdem die beiden brennenden Fahrzeuge durch die Feuerwehr gelöscht waren, konnte die verstorbene Frau aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. „Es ist davon auszugehen, dass die Person in dem Auto bereits bei der Kollision verstarb“, sagte der Sprecher. Der schwer verletzte Lkw-Fahrer kam in ein Krankenhaus.

Zur Klärung der genauen Umstände wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die B463 war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.