Am Donnerstag ist es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem land- und fortwirtschaftlichen Weg gekommen. Die 45-jährige Fahrerin eines Nissan befuhr die B463 von Balingen in Richtung Albstadt. Da sie eine geeignete Stelle zum Wenden suchte, befuhr sie kurz nach der Ausfahrt Dürrwangen verbotenerweise den land- und forstwirtschaftlichen Weg in Richtung Säge. Im Bereich Säge bog sie in Richtung Martinshütte ab, um dort im Einmündungsbereich wenden zu können. Während des Abbiegevorganges übersah sie einen in gleicher Richtung fahrenden 65-jährigen Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Fahrradfahrer kam hierbei zu Fall, zog sich schwere Kopfverletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe 1.000 Euro.