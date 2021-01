Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen in der Balinger Hindenburgstraße. Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer wollte kurz nach 10 Uhr zur Warenanlieferung rückwärts an die Laderampe eines Betriebes heranfahren.

Dazu hielt er zunächst kurz vor der Rampe an, um die Hecktüren seines Lkw zu öffnen. Nachdem er wieder eingestiegen war, übersah er beim anschließenden Zurücksetzen an die Rampe den Fußgänger, der trotz der Rückfahrscheinwerfer und des akustischen Signals zwischenzeitlich in den Gefahrenbereich gelaufen war. Der 74-jährige Fußgänger wurde eingeklemmt.

Auf Zuruf eines Mitarbeiters stoppte der Lkw-Fahrer sofort und setzte wieder ein Stück nach vorne. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten anschließend zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus.