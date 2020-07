Eine 64-Jährige wollte am Mittwoch kurz vor 13.30 Uhr mit ihrem VW Golf am Ortsbeginn von Owingen von der Bundesstraße 463 nach links in Richtung Ortsmitte abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Dacia einer 59 Jahre alten Frau und es kam zum Zusammenstoß.

Frauen werden ins Krankenhaus gebraucht

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden Verletzten und brachte sie zur Behandlung in eine Klinik. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Verkehr verzögert sich 90 Minuten lang

Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Fahrerinnen sowie der Bergung der Fahrzeuge und der Fahrbahnreinigung musste der Verkehr 90 Minuten lang einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.