Gegen 22.20 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Opel auf der rechten Spur der Bundesstraße von Tübingen in Richtung Dußlingen unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Dußlingen überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug.

Durch Fahrfehler ins Schleudern geraten

Aufgrund eines Fahrfehlers geriet er beim Wiedereinscheren ins Schleudern, krachte zunächst in die rechten Leitplanken, von denen er wieder auf die Fahrbahn abgewiesen wurde und kam schließlich quer zur Fahrtrichtung auf der Bundesstraße zum Stehen. Verletzt wurde zum Glück niemand. An seinem Opel dürfte allerdings wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein. Der Wagen musste anschließend von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Weiterer Unfall durch 59-Jährigen

Unmittelbar danach ereignete sich ein weiterer Unfall. Ein 59-Jähriger erkannte zu spät, dass ein BMW wegen des Unfallgeschehens vor ihm bis zum Stillstand abbremsen musste. Er reagierte zu spät und prallte mit seinem Mazda ins Heck des BMW. Auch hier wurde zum Glück niemand verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahmen und den nachfolgenden, aufwändigen Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn bis etwa ein Uhr gesperrt werden.