Ein 32-Jähriger wollte am Dienstag gegen 16.20 Uhr von Hausen im Killertal kommend auf die Bundesstraße in Richtung Hechingen einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines gleichaltrigen Skoda-Lenkers, der auf der B 32 von Hechingen kommend in Richtung Burladingen unterwegs war.

Skoda muss abgeschleppt werden

Der Skoda war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Zum Aufladen des Fahrzeugs musste die B 32 kurzzeitig voll gesperrt werden.