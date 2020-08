Drei Schwerverletzte sowie ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der B 28a zwischen Rottenburg und der Abzweigung nach Seebronn ereignet hat.

Lastwagenfahrer reagiert zu spät

Ein 18-Jähriger war kurz nach 14 Uhr mit seinem BMW auf der Bundesstraße von Rottenburg in Richtung Autobahn A 81 unterwegs, als er kurz vor der Abfahrt nach Seebronn wegen eines vor ihm bremsenden, weißen Transporters bis zum Stillstand abbremsen musste. Ein hinter dem BMW fahrende 31-jährige Fahrerin einer Mercedes A-Klasse und eine hinter dem Mercedes fahrende, 50 Jahre alte Smart-Fahrerin mussten ebenfalls scharf abbremsen. Ein nachfolgender, 26-jähriger Fahrer eines Lastwagens reagierte zu spät.

Smart in den Straßengraben geschleudert

Trotz einer Notbremsung und dem Versuch nach links auszuweichen, prallte er ins rechte Heck des Smart und nachfolgend ins Heck des BMW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Smart nach rechts in den Straßengraben geschleudert.

Zwei Biker krachen in den Lastwagen

Ein 33-jähriger KTM-Fahrer und ein 31 Jahre alter Fahrer einer Yamaha krachten unmittelbar darauf mit ihren Motorrädern ins Heck des Lastwagens.

Mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Beide Motorradfahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Während der Yamaha-Fahrer mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht wurde, musste der Fahrer der KTM mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Auch die nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzte Fahrerin des Smart wurde zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht.

Sperrung der Bundesstraße bis 16 Uhr

Die beiden Motorräder und der Smart waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, für die Landung des Rettungshubschraubers und zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis etwa 16 Uhr komplett gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Bis 17 Uhr wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Tübinger Polizei sucht Zeugen

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere sucht sie auch den Fahrer des weißen Transporters, von dem derzeit nur bekannt ist, dass er im rückwärtigen Bereich keine Fenster und möglicherweise eine Esslinger (ES-) Zulassung gehabt haben soll. Verkehrspolizei Tübingen, Telefon 07071/972-8660.

