Die häufigste Unfallursache auf dem Abschnitt der B 27 zwischen Bodelshausen und Ofterdingen ist die Unachtsamkeit von Verkehrsteilnehmern bei Rückstaus an den Ampeln. Am Dienstagmorgen forderte die Unkonzentriertheit vier Verletzte und sechs demolierte Autos. Dieses Mal war es die Ampel an der Abzweigung nach Mössingen. Dort hatte sich, von Hechingen kommend, ein langer Stau die Ofterdinger Steige hinab gebildet.

Autofahrer kracht ins Ende des Staus

Ein Autofahrer, der gegen 8.15 Uhr in Richtung Tübingen unterwegs war, kam flott über die Kuppe daher und reagierte zu spät. Er krachte in das Ende des Staus. Die Folge: Fünf Fahrzeuge wurde ineinandergeschoben.

Rettungsdienst auch aus dem Zollernalbkreis im Einsatz

Weil es zunächst hieß, Personen seien eingeklemmt, rückte die Feuerwehr Mössingen-Stadtmitte aus, musste aber niemanden befreien. Zwei Notärzte und mehrere Rettungs- und Krankentransportfahrzeuge wurden alarmiert, darunter aus dem Zollernalbkreis. Auch die Polizei war mit mehreren Streifen zur Unfallaufnahme und Absicherung vor Ort. Die mittelschwer Verletzten kamen in Tübinger Kliniken. Auf der B 27 kam es kurzzeitig zu längeren Staus.

