Auf der B27 im Zollernalbkreis ging am schneereichen Donnerstag, den 14.01.2021 zeitweise gar nichts mehr. Eine der Ursachen für die langen Staus: Zwischen den Anschlussstellen Hechingen-Mitte und Hechingen-Süd in Fahrtrichtung Balingen waren am Nachmittag zwei Lastwagen hintereinander in den Graben gerutscht.

Säure und ätzende Flüssigkeit in der Ladung

Bei einem der Lastzüge handelt es sich um einen Gefahrgut-Lkw, der mit einer ätzenden Flüssigkeit und einer Säure beladen war. Die Freiwillige Feuerwehr Hechingen, Abteilung Stadt, wurde zum Brandschutz und zur Unterstützung der Bergung nachgefordert.

Zur Bergung musste die B27 voll gesperrt werden. Die Polizei hatte den THW-Ortsverband Hechingen zur Verkehrsabsicherung alarmiert. Mit der Seilwinde des Feuerwehr-Rüstwagens wurde der Auflieger des Lkw gegen Wegrutschen gesichert. Parallel dazu wurden das Zugfahrzeug mit einem Lkw-Abschleppwagen aus dem Graben gezogen.

Da der zweite Laster ebenfalls nicht aus eigener Kraft aus dem Graben kam, halfen die Einsatzkräfte ebenfalls bei der Bergung. Dazu musste das Fahrzeug mit Schaufeln freigegraben werden. Auch Holzdielen wurden unterlegt, um den Lkw frei zu bekommen.