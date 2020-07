Sekundenschlaf dürfte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich in der Nacht zum Samstag auf der Bundesstraße 27 zwischen Hechingen und Bisingen ereignet hat.

Eine 20 Jahre alte Fahrerin eines Kia Rio befuhr gegen 0.45 Uhr die B 27 von Hechingen in Richtung Bisingen, als sie mit ihrem Auto in der Wessinger Senke in einer langgezogenen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und zunächst mehrfach mit der rechtsseitigen Leitplanke kollidierte.

200 Meter weit geschleudert

Im weiteren Verlauf wurde das Fahrzeug über beide Fahrspuren geschleudert und kam schließlich nach zirka 200 Metern an der Mittelleitplanke zum Stillstand. Die 20-Jährige wurde nach Erstversorgung vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Kia musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

THW Hechingen reinigt die Fahrbahn

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 27 in Fahrtrichtung Balingen bis 3.45 Uhr voll gesperrt werden. Für Absperr- und Reinigungsarbeiten wurde das Technische Hilfswerk (THW) Hechingen alarmiert, welches mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war.

