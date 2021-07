Ein Unfall hat sich am Freitagnachmittag gegen 15:20 Uhr auf der B 27 ereignet. Eine 20-jährige befuhr mit ihrem VW Polo die B 27 in Richtung Tübingen. An der Anschlussstelle Hechingen-Süd fuhr ein weiterer Verkehrsteilnehmer ordnungsgemäß auf die B 27 auf. Die 20-jährige erkannte dies zu spät und fuhr ruckartig auf den linken Fahrstreifen, übersteuerte ihr Fahrzeug und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich im angrenzenden Maisfeld. Da Verletzungen zunächst nicht auszuschließen waren, wurde der Rettungsdienst und ein Notarzt ebenfalls verständigt. Nach einer Untersuchung, konnte die 20-jährige aber vor Ort bleiben. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.