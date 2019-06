Einen unbekannten Motorradfahrer, der am Montagnachmittag auf der B 27 einen Unfall verursacht hat und geflüchtet ist, sucht der Polizeiposten Mössingen.

Gegen 14 Uhr war ein 57-Jähriger mit seinem A-Klasse-Mercedes aus Richtung Hechingen kommend auf der linken Fahrspur in Richtung Ofterdingen unterwegs. Zwischen Bad Sebastiansweiler und Ofterdingen geriet ein ihm entgegenkommender Motorradfahrer plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, wich der Mercedesfahrer nach rechts aus, kam dort von der Fahrbahn ab und erst unterhalb der abschüssigen Böschung zum Stillstand. Der Motorradfahrer fuhr einfach weiter in Richtung Hechingen. Der Mercedes-Fahrer blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. An seinem neuen Wagen dürfte allerdings Totalschaden entstanden sein. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07473/95210 zu melden. Der Gesuchte fuhr ein rot-weißes Motorrad mit Vollverkleidung und trug einen dunklen Helm. Von der Bekleidung ist nur bekannt, dass sie mehrfarbig war und es sich offenbar um keinen Motorradkombi handelte.