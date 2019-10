Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am späten Mittwochnachmittag gegen 17:20 Uhr zwischen Erzingen und Endingen gekommen.

Durch die Luft geschleudert

Ein 24-jähriger Motorradfahrer war mit seiner Aprilia auf der B 27 von Rottweil in Richtung Balingen unterwegs. Hierbei erkannte er auf der abschüssigen Straße den Rückstau aus Endingen zu spät und fuhr trotz Vollbremsung mit voller Wucht in das Heck des am Stauende stehenden VW Caddy. Durch den heftigen Aufprall wurde der Motorradfahrer durch die Luft geschleudert und kam 30 Meter weiter in einem Feld zum Liegen.

Schwerste Verletzungen

Hierbei zog er sich schwerste Verletzungen zu und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Aprilla wurde durch den Unfall total zerstört, auch der VW Caddy wurde stark beschädigt. Von den Unfallfahrzeugen liefen Öl und weitere Betriebsstoffe auf die Fahrbahn. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 20.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und zur Räumung der Unfallstelle musste die B 27 für mehrere Stunden gesperrt werden.

