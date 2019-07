Ein Autofahrer wurde auf der L 391 kurz vor Hirrlingen vom überholten Sattelzug erfasst.

Ein überholender Ford S-Max ist in der Nacht zum Montag auf der L 391 kurz vor Hirrlingen vom überholten Sattelzug seitlich erfasst und mitgezogen worden.

Der 35-jährige Autofahrer war gegen 1.35 Uhr auf der Landstraße in Richtung Hirrlingen unterwegs. Vor ihm fuhr ein Sattelzug, den der 35-Jährige kurz vor Hirrlingen überholte. Aus Unachtsamkeit kam der 73-jährige Sattelzugfahrer so weit nach links, dass er den überholenden Ford S-Max erfasste. Die beiden Fahrzeuge verhakten sich.

Das Auto wurde ein ganzes Stück vom Lastwagen mitgeschleift. Ein Dieseltank am Sattelzug riss auf. Treibstoff lief auf die Fahrbahn. Der Ford blieb am Ende mit Totalschaden stehen. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden am Auto, Lastwagen und Verkehrseinrichtungen auf mindestens 14 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Um den nicht mehr fahrbereiten Ford kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Feuerwehr pumpte einige Liter Diesel aus dem kaputten Tank und verschloss den Riss provisorisch, sodass der Sattelzug bis ins Industriegebiet Hirrlingen gefahren wurde.