Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 7170 zwischen Tieringen und Hausen am Tann sind am Sonntagabend fünf Menschen schwer verletzt worden – davon geht die Polizei gegenwärtig aus.

Der Unfall geschah, von Tieringen kommend, kurz nach der Abzweigung in Richtung Hausen am Tann – ein Auto war dort aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen.

Drei Erwachsene und zwei Kinder schwer verletzt

Ersten Informationen der Polizei zufolge wurden bei dem Unfall fünf Menschen schwer verletzt, drei Erwachsene und zwei Kinder.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Großeinsatz, auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Die Kreisstraße bleibt bis auf Weiteres noch voll gesperrt.