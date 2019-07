Frontalzusammenstoß: Eine 82-Jährige nahm einem 78-Jährigen an der Ecke Neustraße/Bierweg die Vorfahrt. Der Mann wurde dabei schwer verletzt.

Mit schweren Verletzungen ist am Mittwochmorgen in Hechingen ein 78-jähriger Autofahrer nach einem Frontalzusammenstoß an der Einmündung des Bierweges in die Neustraße ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Wie die Polizei berichtet, war es gegen 11.35 Uhr, als der 78-Jährige mit seinem BMW auf der Neustraße von der Oberstadt in die Unterstadt unterwegs war. Als er auf die Einmündung des Bierweges zufuhr, kam ihm ein VW Golf entgegen. Zu der Zeit zeigte die dortige Ampel Grünlicht für die Geradeausfahrer.

Plötzlich bog der entgegenkommende VW Golf direkt vor dem BWM nach links in den Bierweg ab. Ein heftiger Frontalzusammenstoß war nicht mehr zu vermeiden. Die Folgen für den 78-Jährigen waren schwerwiegend: Mit erheblichen Verletzungen musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Unfallverursacherin im Golf, eine 82 Jahre alte Frau, verletzte sich nur vergleichsweise leicht. Trotzdem musste auch sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25 000 Euro. Ein Abschleppdienst holte beide Fahrzeuge ab. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstockungen, da die Neustraße nur einseitig befahren werden konnte. Die Polizei musste den Verkehr regeln.