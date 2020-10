Ein 90-jähriger Mann, der am Samstag, den 24.10.2020 gegen 10.40 Uhr in Margrethausen bei Arbeiten an seinem Traktor schwer verletzt worden war, ist im Laufe des Freitags seinen Verletzungen erlegen.

Vom Hinterrad überrollt

Der Mann wollte in einer Scheune seinen Traktor vorglühen und hielt sich hierbei seitlich zwischen Vorder- und Hinterrad auf. Als der Traktor auf einmal unerwartet einen Satz nach vorne machte, wurde der Mann vom Hinterrad überrollt. Der Schwerverletzte wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er dann am Freitag verstarb.

