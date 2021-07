Am Samstag, gegen 00.40 Uhr, ist es, vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache, zu einem Verkehrsunfall auf der L360 gekommen. Der 62-jährige Fahrer eines VW Passats befuhr die Landesstraße vom Ortsteil Onstmettingen in Richtung Bisingen-Thanheim. Kurz nach dem Ortsschild Onstmettingen kam er mit seinem Fahrzeug nach links ab. Zunächst streifte er einen ordnungsgemäß entgegenkommenden VW Multivan, welcher von einer 44-jährigen Frau gelenkt wurde. In der weiteren Folge kollidierte er frontal mit dem dahinterfahrenden VW Golf. Dessen 20-jähriger Fahrer und 21-jährige Beifahrerin wurden hierbei beide leicht verletzt. Sie mussten, genauso wie der Fahrer des VW Passats, welcher sich ebenfalls leichte Verletzungen zugezogen hatte, jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der VW Passat und der VW Golf wurden beide durch einen Abschleppwagen geborgen. An allen drei Fahrzeuge ist ein Gesamtschaden von 10.500 Euro entstanden.