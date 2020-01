Gegen 16.50 Uhr war eine 18-Jährige mit ihrem Peugeot 207 in Richtung Rottweil unterwegs, als das Fahrzeug auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern geriet. In der Folge überschlug sich der Peugeot und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen.

Leichte Verletzungen

Bei dem Unfall zog sich eine 17 Jahre alte Mitfahrerin leichte Verletzungen zu, die im Anschluss in einer Klinik behandelt wurden. Vorsorglich wurden auch die Fahrerin und eine weitere Insassin im Alter von 16 Jahren vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Peugeot dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 13.000 Euro entstanden sein.

