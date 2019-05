Ein unbekannter Täter hat an einem Feldweg an der Zufahrt zur Kreismülldeponie Hechingen widerrechtlich zwei alte Heizöltanks abgelagert.

Ein unbekannter Täter hat an einem Feldweg an der Zufahrt zur Kreismülldeponie Hechingen widerrechtlich zwei alte Heizöltanks abgelagert. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Umweltfrevel bereits im Zeitraum vom vergangenen Mittwochabend, 17.30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 7 Uhr. Für den Transport der Tanks muss der Unbekannte ein großes Fahrzeug oder einen Anhänger benutzt haben. Die Polizei – Sachgebiet Gewerbe und Umwelt – ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Balingen (Telefon 07433/264-0) in Verbindung zu setzen.