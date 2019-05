Zeugen und Hinweise zum Brand eines Trampolins auf dem Spielplatz im Weilerweg sucht der Polizeiposten Bodelshausen.

Die Feuerwehr und Polizei wurden am Donnerstag gegen 18 Uhr alarmiert, nachdem Unbekannte offenbar Feuer an einem Trampolin auf dem Spielplatz im Weilerweg gelegt hatten. Die Feuerwehr, die mit zwei Wagen und neun Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen schnell.

Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt.

Zuvor waren zwei Jugendliche, komplett in Schwarz gekleidet, an dem Trampolin beobachtet worden. Diese führten einen dunklen oder schwarzen Motorroller mit sich, der eine auffällige, orangene Blitz-Lackierung im unteren Rahmenbereich hatte. Hinweise an den Polizeiposten Bodelshausen werden unter Telefon 07471/93019-10 erbeten.