Horb am Neckar Toter Mann in Nordstetten gefunden

Toter Mann in Nordstetten gefunden

Horb am Neckar

Horb / SWP

In Nordstetten wurde ein 57-jährger Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Am Samstagmorgen gegen 10 Uhr ist im Horber Stadtteil Nordstetten, in der Weikersthalstraße, ein Mann in seiner Wohnung aufgefunden worden. Der herbeigerufene Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. Nach ersten Feststellungen blieb die Todesursache unklar.

Nach Bekanntgabe des Obduktionsergebnisses am Dienstag ergab sich jedoch der dringende Verdacht eines Tötungsdelikts.

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat noch im Laufe des Dienstags eine 50-köpfige Sonderkommission eingerichtet. Zur Klärung des Verbrechens hat die Sonderkommission ein Hinweistelefon unter der Telefon Nummer 0741/477-108 geschaltet.

Für die Ermittler besonders wichtig: Wer hat im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen in Nordstetten im Bereich der Weikersthalstraße verdächtige Wahrnehmungen oder Beobachtungen gemacht. Auch scheinbar unbedeutende Feststellungen können für die Ermittler von entscheidender Bedeutung für die Aufklärung des Verbrechens sein.