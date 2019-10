Tödliche Verletzungen erlitt ein 36-jähriger Pkw-Fahrer in der Nacht auf den Freitag gegen 23.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Industriestraße.



Mit überhöhter Geschwindigkeit

Aufgrund der Spurenlage vor Ort und den bisherigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass der Mann die Industriestraße in Fahrtrichtung Mengen mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr und vermutlich in Suizidabsicht seinen Wagen frontal gegen die Lagerhalle einer Firma steuerte. Ein Verkehrsteilnehmer, der unmittelbar danach am Unfallort eintraf, alarmierte die Rettungskräfte.

Im Fahrzeug eingeklemmt

Bei dem Aufprall wurde der 36-Jährige, der sich allein im PKW befand, im Fahrzeug eingeklemmt, so dass das Dach und die Türen des Autos von den Einsatzkräften der Feuerwehr entfernt werden mussten. Der eingetroffene Notarzt konnte nur noch den Tod des Pkw-Lenkers feststellen.

