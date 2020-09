Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilt, geschah der Unfall auf einer Kreisstraße in Weilheim (Kreis Waldshut-Tiengen). Dort sei der Motorradfahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg am Montag, den 21.09.2020 auf Anfrage. Die Maschine begann nach dem Zusammenstoß zu brennen.

Jede Hilfe kommt zu spät

Ersthelfer hätten versucht, den Mann wiederzubeleben, so die Polizei. Der 44-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen jedoch noch am Unfallort. Auch Rettungskräfte, darunter die Besatzung eines Rettungshubschraubers, haben dem Mann nicht mehr helfen können, heißt es im Polizeibericht. Die 24 Jahre alte Fahrerin des Autos erlitt leichte Verletzungen.

Kreisstraße bleibt gesperrt

Wie die Polizei Freiburg mitteilt, war ein Großaufgebot an Rettungskräften, Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Die Kreisstraße muss aufgrund starker Straßenschäden bis auf Weiteres gesperrt bleiben.