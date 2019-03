Balingen Tödlicher Absturz in Balinger Kletterhalle

Tödlicher Absturz in Balinger Kletterhalle

Balingen / Nicole Leuckhardt

Ein Mitarbeiter stürzte bei Wartungsarbeiten von einer Kletterwand ab. Er erlag wenige Zeit später seinen Verletzungen.

Das Team um Geschäftsführerin Marion Kapfer steht noch immer unter Schock: Vergangenen Donnerstagvormittag war ein Mitarbeiter bei Wartungsarbeiten in der Kletterhalle abgestürzt. Er wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, dann in die Klinik nach Tübingen verlegt. Dort erlag er in der Nacht auf den 2. März seinen Verletzungen, heißt es von Seiten des Kletterzentrums.

„Die genauen Umstände des Unfalls sind bislang unklar. Weder die Sturzhöhe noch die Sturzursache sind bekannt“, so die Geschäftsführerin. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Kletterhalle nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Verunglückte war alleine geklettert.

Die Tübinger Staatsanwaltschaft hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. „Das ist Routine bei allen Todesfällen, die keine natürliche Ursache haben“, erklärt Martin Klose, der Vertreter des Leitenden Oberstaatsanwalts in Tübingen. Von einer Obduktion sehe die Staatsanwaltschaft, die den Leichnam zwischenzeitlich freigegeben hat, ab.

„Wir sind alle zutiefst betroffen“, sagt Marion Kapfer. „Der Verstorbene war ein sehr erfahrener Kletterer. Jeder hat ihn gekannt bei uns“, erzählt sie.

Seit mehreren Jahren sei er für die Sicherheit im Kletterzentrum zuständig gewesen und habe Kletterkurse gegeben. Zwar sei der Verunglückte über 70 Jahre alt gewesen, „aber er hat uns, was Fitness angeht, alle in die Tasche gesteckt“, sagt sie.