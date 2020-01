Die Tübingerin war mit ihrer Araberstute in Begleitung drei weiterer Reiterinnen in Ofterdingen in der Verlängerung der Friedrichstraße unterwegs.

Pferd scheut vor Liegerad zurück

Hier kam den Reiterinnen ein Fahrradfahrer mit einem Liegerad entgegen. Dabei scheute das Pferd der 19-Jährigen, worauf sie stürzte.

Polizei startet Zeugenaufruf

Bei dem Sturz zog sie sich Verletzungen zu, die in einer Klinik versorgt werden mussten stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Zur Klärung des Sachverhaltes bittet die Polizei Zeugen und den Fahrer des Liegerades sich bei der Verkehrspolizei in Tübingen unter 07071/9728660 zu melden.

