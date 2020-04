Wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Hechingen gegen einen 29-Jährigen, der am Montagmittag zwei Polizeibeamte angegriffen und verletzt hat.

29-Jähriger in „psychischem Ausnahmezustand“

Gegen 13.15 Uhr am Ostermontag war es in einer Wohngemeinschaft einer gemeinnützigen Einrichtung zu Streitigkeiten zwischen dem 29-Jährigen und seinem Mitbewohner gekommen, in deren Verlauf der 29-Jährige derart in der Wohnung randalierte, dass sein Mitbewohner die Polizei alarmierte.

Plötzliche Attacke mit Besenstiel

Unmittelbar nachdem die Polizisten das Gebäude betraten, griff der Tatverdächtige die Beamten unvermittelt mit einem Besenstiel so heftig an, dass dieser zerbrach. Der Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, konnte nachfolgend überwältigt und in eine Fachklinik eingeliefert werden.

Beide Polizeibeamte mussten nachfolgend im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Während einer von ihnen seinen Dienst anschließend fortsetzen konnte, wurde der zweite Polizeibeamte so erheblich verletzt, dass er nicht mehr dienstfähig war.

