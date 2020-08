Der Mann soll am Donnerstagabend, gegen 21.10 Uhr, einer Jugendlichen, die auf dem Schnecklesfelsen in Richtung Parkplatz Kälberwiese in Albstadt lief, zunächst gefolgt sein und sie dann unvermittelt begrapscht und sexuell bedrängt haben.

Jugendliche wehrt sich und flüchtet

Nachdem sich die junge Frau zur Wehr gesetzt hatte, flüchtete sie und verständigte die Polizei.

Auffallend kleiner Mann – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bei dem Täter soll es sich um einen auffallend kleinen Mann mit einer Körpergröße von unter 173 Zentimetern gehandelt haben. Er soll deutsch mit unbekanntem ausländischen Akzent gesprochen haben. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer 07433/26-40.