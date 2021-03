Der Polizei war am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr über Notruf gemeldet worden, dass aus dem Beifahrerfenster eines auf der B 463 von Sigmaringen nach Albstadt fahrenden Ford geschossen werde.

Polizei beschlagnahmt die Waffen

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten das Fahrzeug, der 29 Jahre alte Fahrer des Wagens sowie der 28-jährige Beifahrer in Winterlingen angetroffen werden. In dem Wagen fanden und beschlagnahmten die Beamten in der Folge eine Schreckschusswaffe sowie dazugehörige Munition.

28-Jähriger beleidigt Polizistin

Die Männer sehen nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Der 28-Jährige wird zudem wegen Beleidigung zur Anzeige gebracht, da er während des Einsatzes eine Polizeibeamtin beschimpfte.