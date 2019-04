Am Sonntagmorgen geriet in der Aluminiumgießerei Grohmann in Bisingen ein Schmelzofen in Brand.

In der Aluminiumgießerei der Firma Grohmann in Bisingen geriet am Sonntagmorgen ein Schmelzofen in Brand. Die Feuerwehr wurde um zirka 7.40 Uhr alarmiert. Über dem Ortseingang in der Heidelbergstraße hingen weithin sichtbare dunkle Rauchwolken. Beim Eintreffen in der Gießerei fanden die Einsatzkräfte eine ähnliche Situation vor wie beim letzten Brand am 16. März: Ein Ofen, in dem Aluminium warm gehalten wird, war in Brand geraten. Der Feuerwehr gelang es, den Brand mittels Löschsand schnell zu bekämpfen. Ebenfalls vor Ort waren das DRK und die Polizei. Was zu dem Brand geführt hat und ob ein größerer Sachschaden entstanden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.