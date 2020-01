Der Schienenbus auf der Strecke Sigmaringen-Gammertingen fuhr am Donnerstag gegen 7.30 Uhr in Sigmaringen los und kam kurz nach 8 Uhr in Gammertingen an. Diese Fahrt nutzten Unbekannte, um eine Sitzgruppe aufzuschlitzen, am Stoff der Sitzgelegenheit zu zündeln und den Linoleumboden anzuschmoren.

Täter brennen Buchstaben in die Seitenwand – Polizei sucht Hinweise

Mit einem Feuerzeug brannten die Täter verschiedene Zahlen und Buchstaben in die Seitenwand. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden unter Telefon 07574/9216-87 notiert.

