In einem Mehrfamilienhaus in Mariaberg (Landkreis Sigmaringen) ist am Montagabend, den 6.09.21, ein Neugeborenes ausgesetzt worden. Der Säugling wurde in den Abendstunden von einer bislang unbekannten Person im Keller des Hauses abgelegt. Das Baby war zu diesem Zeitpunkt erst wenige Stunden alt.