Burladingen Rotes Quad vom Hof gestohlen

Burladingen / PZ

Unbekannte Täter haben am Dienstag, zwischen 13.55 und 15.45 Uhr in der Straße „Lange Gasse“ in Burladingen ein rotes Quad mit blauem Versicherungskennzeichen gestohlen.

Das Quad MZ ATV 50 stand zugedeckt im Hof seines Besitzer nahe der Einmündung Schelmenhag.

Vorne war ein Gepäckrahmen aufgebaut. Ob das Fahrzeug geschoben, gefahren oder aufgeladen wurde, ist bisher nicht bekannt.

Der Polizeiposten Burladingen ermittelt wegen des Diebstahls und sucht nach Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich bei der dortigen Polizei zu melden (Telefon 07475/950010).