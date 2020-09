Gegen 18.10 Uhr fuhr eine 23-Jährige mit ihrem Ford Fiesta in Richtung Ringingen. In einer leichten Linkskurve geriet sie aus bislang ungeklärten Gründen mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Porsche. Die 23-Jährige wurde mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es bestand keine Lebensgefahr. Der 53-jährige Porschefahrer kam mit leichteren Verletzungen, sein 56-jähriger Beifahrer mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen?

Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 50 000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der Verkehrsdienst Balingen sucht unter Telefon 07433/264405 Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Das könnte auch interessieren: