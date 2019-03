Balingen Rettungsassistent am Bahnhof angegriffen

Balingen / pz

Ein alkoholisierter 20-Jähriger griff am schmotzigen Donnerstag einen Rettungsassistenten am Balinger Bahnhof während eines Einsatzes an. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein alkoholisierter 20-Jähriger hat am schmotzigen Donnerstag gegen 22.20 Uhr am Bahnhof in Balingen einen Rettungsassistenten des Roten Kreuzes angegriffen und verletzt. Das teilt die Polizei erst am Aschermittwoch mit.

Der 20-jährige Mann war mit vier weiteren Personen am Bahnhof unterwegs. Es kam am Bahnsteig zum Streit, ein Mädchen aus der Gruppe stürzte und verletzte sich.

Ein Zugbegleiter hatte die Gruppe beobachtet und den Rettungsdienst verständigt.

Während der Rettungsassisten die Verletzte behandelte, bedrängten und behinderten die vier anderen Gruppenmitglieder ihn. Der 20-Jährige schlug in der Folge laut Polizei auf den Sanitäter ein.

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Die zwischenzeitlich verständigten Beamten des Polizeireviers Balingen konnten die aufgebrachten Personen fixieren. Weil sich die Personen vehement wehrten und mit den Füßen nach den Ordnungshütern traten, musste Pfefferspray eingesetzt werden. Das Quintett war laut Polizei erheblich alkoholisiert.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Balingen unter Telefon 07433/264-0 in Verbindung zu setzen.