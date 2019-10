Ein 60-jähriger Mann zeigte am Freitagvormittag beim Polizeiposten in Balingen den Raub seines Geldbeutels an. Nach seinen Angaben sei er zu Fuß auf der Balinger Straße in Richtung Ortschaft gegangen, als gegen 9.30 Uhr ein silberfarbener Porsche neben ihm angehalten habe. Eine jüngere Frau mit Kind sei ausgestiegen und habe um Geld gebettelt.

Opfer hat Mitleid

Wie der Anzeigeerstatter weiter ausführte, riss ihm die Frau seinen Geldbeutel aus den Händen, als er ihr aus Mitleid zehn Euro geben wollte. Anschließend stieg die Täterin sofort in den Porsche, dessen Fahrer dann in Richtung Balingen davonfuhr.

Polizei sucht Zeugen

Der Geschädigte war zwar alkoholisiert, seine Angaben bewertet die Polizei jedoch als glaubhaft. Zu dem Porsche beziehungsweise zu der Frau liegen der Polizei keine weiteren Angaben vor. Die Täterin soll jedoch südeuropäisches Aussehen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Balingen-Frommern, Telefon 07433/998501-0, entgegen.

