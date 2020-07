Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat gegen einen 25-Jährigen Anklage wegen gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln sowie wegen Abgabe von Betäubungsmitteln an Jugendliche erhoben. Einem 23-Jährigen wird Beihilfe zur Last gelegt.

Mitangeklagt: ein 23-Jähriger

Der 25-jährige türkische Staatsbürger soll sich durch den schwunghaften Handel insbesondere mit Marihuana ab Mai 2019 im Raum Bisingen und Umgebung eine erhebliche Einnahmequelle von Dauer verschafft haben. Laut Anklage soll er zwischen Mai 2019 und März 2020 an mindestens 45 verschiedene Abnehmer in mindestens 300 Fällen Kleinmengen an Marihuana verkauft haben. Unter den Abnehmern sollen sich mehrere Minderjährige befunden haben. Darüber hinaus soll der Angeschuldigte auch einige Personen mit größeren Mengen Marihuana versorgt haben.

Verhandlung im August

Am 2. März 2020 waren bei einer Durchsuchung durch Rauschgiftfahnder der Balinger Kriminalpolizei ganz erhebliche Mengen Drogen – neben der beträchtlichen Menge von 16 Kilogramm Marihuana auch mehr als 300 Gramm Kokain und 1000 Ecstasy-Pillen – sichergestellt worden.

Der zwei Jahre jüngere, deutsche Mitangeklagte soll dem 25-Jährigen Räumlichkeiten als Drogenbunker zur Verfügung gestellt haben.

Die Hauptverhandlung vor dem Landgericht Hechingen soll im August beginnen.

Das könnte auch interessieren: