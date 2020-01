Eine aufmerksame Zeugin hatte der Polizei kurz nach 19.45 Uhr gemeldet, dass ein Autofahrer auf der B27 in Fahrtrichtung Rottweil in Schlangenlinien unterwegs und bereits mehrfach fast von der Straße abgekommen sei.

Stark alkoholisiert

Nachdem der Dacia-Fahrer dieBundesstraße in Schömberg verlassen hatte, fuhr er weiter in Richtung Schörzingen. Dabei soll er am Ortsausgang vom Schömberg in der Wellendinger Straße beinahe einen Fußgänger angefahren haben. Nachdem der 54-jährige Fahrer schließlich von der L434 in Richtung Schörzingen abgebogen war, konnte er am dortigen Ortseingang in der Neuhausstraße kontrolliert werden. Dabei schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Nach einem Atemalkoholtest, der einen vorläufigen Wert von knapp zweieinhalb Promille ergab, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun den noch unbekannten Fußgänger, der nach Zeugenangaben in der Wellendinger Straße durch die Fahrweise des 54-Jährigen gefährdet wurde. Dieser und eventuell weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter Tel. 07433/264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden.

Das könnte dich auch interessieren: