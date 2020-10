Wie Polizeisprecher Martin Raff auf Anfrage mitteilt, habe ein Anwohner in der Boschstraße eine fremde Person in seinem Garten entdeckt. Diese flüchtete, anschließend durchs offene Gelände in Richtung B27.

Ob eine Straftat vorliegt, ist derzeit noch unklar

„Weil das Gelände dort sehr steil abfällt, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Person womöglich abgestürzt ist und aus unwegsamen Gelände gerettet werden muss“, erklärt Raff. Deshalb wurde ein Hubschrauber hinzugezogen und aus der Luft nach der Person gesucht.

Im Gelände konnte die Person allerdings nicht mehr ausgemacht werden. Darüber ab eine Straftat vorliegt und ob nun weiterermittelt wird, konnte die Polizei zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Aussagen machen.

Das könnte dich auch interessieren: