Versuchte Brandstiftung und Sachbeschädigung durch Brandlegung: Das sind die Verdachtsmomente, die die Staatsanwaltschaft Tübingen und der Polizeiposten Mössingen gegen einen 33-Jährigen haben. Dem polizeibekannten Tatverdächtigen wird zur Last gelegt, am Montagabend in der Mössinger Straße ...