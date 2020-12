Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 ist die Begrenzung der Covid-19-Neuinfektionen einer der zentralen Bestandteile im Kampf gegen das Virus. Bereits seit April dieses Jahres besteht in Baden-Württemberg daher neben weiteren Hygienevorschriften in bestimmten Bereichen auch eine Maskenpflicht. Da insbesondere dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sowie der Beschränkung von Sozialkontakten bei der Verhinderung einer weiteren Ausbreitung der Krankheit besondere Bedeutung zukommen, wird die konsequente Einhaltung dieser und weiterer Corona-Regelungen von der Polizei verstärkt kontrolliert.

Am Donnerstag und Samstag Schwerpunktkontrollen

Das Polizeipräsidium Reutlingen beteiligt sich angesichts des weiterhin hohen Infektionsgeschehens am Donnerstag sowie am Samstag an den durch das Innenministerium Baden-Württemberg bereits am Wochenende angekündigten Schwerpunktkontrollen. Die in enger Abstimmung mit den Ortspolizeibehörden und den regionalen Verkehrsbetrieben geplante Aktion findet in allen vier Landkreisen statt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist anhaltend hoch. Im Vergleich zum September, dem Zeitpunkt der ersten Schwerpunktkontrollen, hat sie sich überall vervielfacht.

Am Donnerstag Hauptaugenmerk auf Busse und Bahnen

Am Donnerstag, 10. Dezember, wird das Hauptaugenmerk auf den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gerichtet sein. Denn insbesondere in Bussen und Bahnen sowie an den Wartebereichen kommen sich Menschen zwangsläufig sehr nahe.

Deshalb sei gerade dort die Einhaltung der bekannten Infektionsschutzregeln unerlässlich, heißt es in der Polizeimeldung.

Am Samstag Kontrolle in Fußgängerzonen

Am Samstag wird in besonderem Maße der öffentliche Raum, unter anderem die Fußgängerbereiche, ins Blickfeld der Kontrollen gerückt. Schwerpunkte sind in Reutlingen, Tübingen und Metzingen geplant. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten werden dabei die Maskenpflicht und die Kontaktbeschränkungen gezielt kontrollieren, auf die Einhaltung der Corona-Regelungen hinweisen und Verstöße Uneinsichtiger konsequent ahnden.

Ohne Maske drohen mindestens 100 Euro Bußgeld

Wer gegen die Maskenpflicht verstößt, dem droht ein Bußgeld von mindestens 100 Euro.

Die detaillierten Regelungen der aktuellen, seit 1. Dezember 2020 geltenden Corona-Verordnung, die auch eine Verschärfung der Maskenpflicht, beispielweise vor Einkaufszentren sowie auf den dazugehörigen Parkplätzen beinhaltet, finden Sie unter dem nachfolgenden Link:

www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/